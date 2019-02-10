Число погибших при обрушении жилого дома в Стамбуле превысило 20 человек

Стамбул, Турция, , 15:00 — REGNUM Число погибших при обрушении восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле достигло 21 человека. Спасти удалось 14 человек. Об этом 10 февраля сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала NTV.

По словам Сойлу, всего в доме, по предварительной информации, в момент обрушения находилось 35 человек. Всего в восьмиэтажном здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 18 погибших в результате обрушения жилого восьмиэтажного здания в Стамбуле. Причина обрушения пока не установлена. предположительно, здание могло обрушиться из-за незаконно надстроенных трёх верхних этажей.

На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы. 9 февраля на месте ЧП побывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил о необходимости извлечения уроков из случившейся трагедии.

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