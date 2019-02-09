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Обрушение жилого дома в Стамбуле: число погибших увеличилось до 18

Происшествия

6 февраля 2019 г. в стамбульском районе Картал произошло обрушение жилого многоквартирного дома

Стамбул, Турция, 9 февраля 2019, 21:24 — REGNUM  На окраине Стамбула в результате обрушения восьмиэтажного жилого дома, по последним данным, погибли 18 человек. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на министра внутренних дел Турции.

«Число погибших в результате обрушения здания в Стамбуле возросло до 18», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 г. в стамбульском районе Картал произошло обрушение жилого многоквартирного дома.

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Обрушения зданий
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