Суббота, 9 Февраля 2019 года
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ДНР: украинские боевики за сутки 18 раз нарушили режим перемирия

Происшествия

По территории ДНР было выпущено около 120 боеприпасов

Донецк, 9 февраля 2019, 11:13 — REGNUM  За минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня военнослужащие ВСУ. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СУКК).

Для обстрелов территории ДНР применялись гранатомёты, минимёты калибра 82 мм, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

В зоне обстрела ВСУ оказались поселки Александровка, Старомихайловка и шахты имени Трудовская на западе Донецка, сёла Спартак и Крутая балка, посёлки шахты имени Гагарина и Зайцево возле Горловки, села Ленинское, Коминтерново, Саханка на юге ДНР.

В результате обстрелов произошло возгорание жилого дома в селе Ленинское. Также обстрелам подвергся служебный автомобиль компании «Вода Донбасса».

Жертв и пострадавших среди мирных жителей и военнослужащих ДНР нет.

Всего по территории ДНР ВСУ было выпущено 119 единиц боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM об увеличении интенсивности обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ за прошедшую неделю. Так с 5 по 7 февраля было зарегистрировано 18 нарушений режима перемирия со стороны украинских боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: ВСУ увеличили интенсивность артобстрелов на юге Донбасса

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