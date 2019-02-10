В Хорватии сербских ватерполистов избили арматурой

Сплит, Хорватия, , 04:39 — REGNUM Сербские ватерполисты из команды «Црвена Звезда» подверглись нападению неизвестных в городе Сплит в Хорватии. Об этом сообщает хорватский портал Slobodna Dalmacija.

Сербы приехали в Сплит на матч с местной командой «Морнар». Трое ватерполистов в форме с символикой клуба зашли в кафе, однако их агрессивно встретил официант. Спортсмены решили покинуть кафе, но туда ворвалась группа неизвестных, их принялись избивать.

Ватерполистов били арматурой и дубинками. Вратарь команды прыгнул с набережной в море, остальные спаслись бегством. Все трое получили травмы. Итогом происшествия стала отмена игры.

Сербский МИД подготовил ноту протеста в связи с инцидентом. Белград требует найти и наказать зачинщиков избиения спортсменов.

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