Число людей, погибших при обрушении жилого здания в Турции, возросло до 17

Стамбул, Турция, , 14:06 — REGNUM Число граждан, погибших при обрушении жилого здания в Стамбуле в Турции достигло 17. Об этом 9 февраля сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в эфире телеканала NTV.

Фахреттин Коджа также рассказал о состоянии пострадавших, которые были госпитализированы. По его словам, сейчас в медучреждении находятся 17 пострадавших. Семеро из них в реанимации, состояние двоих оценивается как тяжёлое.

На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось, что на место происшествия приезжал президент Турции Эрдоган, которому было доложено о ходе выполняемых работ. Затем Эрдоган лично навестил пострадавших в больнице.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к обрушению жилого здания в Стамбуле, которое произрошло 6 февраля, могла привести незаконная надстройка этажей. Было установлено, что три из восьми этажей жилого здания были надстроены в нарушение закона.

В обрушившемся доме находилось 14 квартир, в которых проживали более 40 человек.

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