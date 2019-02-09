Суббота, 9 Февраля 2019 года
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Жертвами сильных дождей в Чили стали минимум девять человек

Происшествия

Стихия полностью разрушила 75 строений

Сантьяго, 9 февраля 2019, 07:58 — REGNUM  Как минимум девять человек погибли в Чили в результате сильнейших ливней, обрушившихся на север страны. Об этом 8 февраля сообщил президент Чили Себастьян Пиньера. Его сообщение размещено в Twitter Национального управления по чрезвычайным ситуациям (ONEMI).

Пиньера заявил, что три человека погибли в провинции Лоа, ещё шесть человек погибли на севере страны.

Кроме того, по данным президента Чили, 75 строений были полностью разрушены стихией, 78 — сильно повреждены, а 820 строений получили лёгкие повреждения.

Также Пиньера отметил, что восстановлены около 20 автодорог, движение по которым было прервано ранее из-за удара стихии.

Пиньера объявил территорию провинции Лоа зоной катастрофы. Сообщается, что президент Чили вынужден был прервать свой отпуск из-за чрезвычайной ситуации в стране. Пиньера направился в пострадавшие регионы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Северной Корее за 2018 год от стихийных бедствий погибло 237 человек. 151 человек погиб в результате наводнения в августе 2018 года, которое явилось самой смертоносной катастрофой ушедшего года в Северной Корее.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: сотни северокорейцев погибли в 2018 году из-за стихийных бедствий

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Сильные ливни и их последствия
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