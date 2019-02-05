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ООН: сотни северокорейцев погибли в 2018 году из-за стихийных бедствий

Общество

В Северной Корее из-за природных катаклизмов погибли 237 человек

Пхеньян, 5 февраля 2019, 15:35 — REGNUM  В Северной Корее за 2018 год в результате природных катаклизмов погибло 237 человек. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. По показателям смертности в результате природных бедствий КНДР заняла 9 место в мире.

Согласно ежегодному отчету управления по координации гуманитарных вопросов ООН, 151 человек погиб во время наводнения в августе 2018 года, данное наводнение является одним из самых смертоносных катастроф 2018 года.

В прошлом году тайфун Soulik вызвал сильные ливни в Северной Корее, в результате чего около 60 000 человек были эвакуированы в другие регионы страны.

Наибольшее количество погибших по причине стихийных бедствий зафиксировано в Индонезии: в стране из-за сильнейших землетрясений погибло около 4535 человек, что составляет почти половину от всех погибших в результате природных катаклизмов за 2018 год.

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Зарубежная хроника
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