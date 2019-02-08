«Бандитский Ростов-папа»: соцсети о перестрелке в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM Конфликт, произошедший в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону 7 февраля и переросший в перестрелку, активно обсуждают пользователи социальных сетей. Так, участники паблика «Ростов Главный», ставшие очевидцами инцидента, попытались раскрыть детали произошедшего.

Участники дискуссии уточнили, что конфликт произошёл у ресторана «Бекон&Джон», расположенный на проспекте Космонавтов.

«Я на самом деле мало знаю, на кухне не слышно ничего, как оффицианты рассказывали, человек 50 набежало, разговаривали, потом постреляли, пострадавших в машины закинули и уехали. Ну, а потом я слыхал, что их на БСМП выбросили. Я так понял серьёзные дядьки были, малолеток там не наблюдали, все делали спокойно, без суеты», — написал Павел И.

«Ну, небольшая поправка — конфликт произошел около 18:30. Я слышал несколько выстрелов и крики — толпа гналась за другой толпой, я работал неподалеку и услышал все это», — поделился Георгий Д.

«Следователей целая куча была, осматривали всё с фонариками под балконами. Я вышел покурить на балкон — уже следователи работали. Но даже выстрелов не слышал», — уточнил Андрей С.

«То бандитский Петербург, а у нас бандитский Ростов-папа», — считает Олег К.

ИА REGNUM напоминает, что в результате конфликта один человек погиб, за жизнь второго пострадавшего борются врачи. Мужчин с огнестрельными ранениями привезли к больнице скорой медицинской помощи неизвестные. Их личности устанавливаются.

По факту перестрелки в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по трём статьям. Подозреваемых ищут. В розыску несколько автомобилей, на которых предполагаемые преступники скрылись.

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