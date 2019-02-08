У ростовской БСМП неизвестные выбросили тела убитых и раненых

Ростов-на-Дону, , 05:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону полиция ищет людей, которые выбросили у больницы скорой медицинской помощи несколько тел, пострадавших от огнестрельных ранений. Среди них — убитые и раненые.

В городе-миллионнике 7 февраля был объявлен план «Сирена». Отдел полиции Ворошиловского района поднят по тревоге.

Точное количество раненых и убитых неизвестно. Портал 1Rnd уточняет, что число жертв — от двух до четырех человек.

В правоохранительных органах обратили внимание, что ведётся поиск уроженцев северокавказских республик.