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В «Шереметьево» человек погиб на взлетной полосе. Видео

Происшествия

Видеозапись опубликовал СКР

Москва, 21 ноября 2018, 01:47 — REGNUM  

Видеозапись, сделанную в московском международном аэропорту «Шереметьево» на месте гибели человека, опубликовал Следственный комитет РФ.

Напомним, труп мужчины был обнаружен на взлетной полосе в аэропорту вечером 20 ноября.

После столкновения самолета рейса Москва — Афины во время старта с «неизвестным предметом» экипаж проинформировал диспетчера. Выяснилось, что под колеса самолета попал человек, не ясно откуда оказавшийся на полосе.

По данным СМИ, погибший является уроженцем Армении, депортированным из другой страны и делавшим пересадку в Москве у него была пересадка.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Шереметьево» после взлета авиалайнера на полосе найден труп мужчины

Читайте развитие сюжета: СМИ сообщили, как погибший в «Шереметьево» попал на взлетную полосу

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Происшествия в аэропортах
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