В «Шереметьево» человек погиб на взлетной полосе. Видео

Москва, , 01:47 — REGNUM

Видеозапись, сделанную в московском международном аэропорту «Шереметьево» на месте гибели человека, опубликовал Следственный комитет РФ.

Напомним, труп мужчины был обнаружен на взлетной полосе в аэропорту вечером 20 ноября.

После столкновения самолета рейса Москва — Афины во время старта с «неизвестным предметом» экипаж проинформировал диспетчера. Выяснилось, что под колеса самолета попал человек, не ясно откуда оказавшийся на полосе.

По данным СМИ, погибший является уроженцем Армении, депортированным из другой страны и делавшим пересадку в Москве у него была пересадка.

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