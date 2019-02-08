Семья с маленьким ребёнком отравилась угарным газом в Дагестане

Махачкала, , 08:45 — REGNUM Семья из пяти человек отправилась угарным газом на окраине города Махачкалы. Среди пострадавших ребенок полутора лет. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

Происшествие случилось накануне вечером, 7 февраля. Двое взрослых доставлены в Республиканскую клиническую больницу, остальные пострадавшие получают медицинскую помощь амбулаторно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 января в дагестанском городе Каспийске угарным газом также отправилась семья из пяти человек, проживающая в частном доме. Мать и трое детей были госпитализированы в центральную городскую больницу, отцу семейства оказали амбулаторную помощь. Спустя несколько дней пострадавших выписали из медучреждения. Инцидент стал следствием нарушения правил эксплуатации газовых приборов.

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