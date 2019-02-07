Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Семья из пяти человек угорела в Кабардино-Балкарии

Происшествия

Скончался малолетний ребенок

Нальчик, 7 февраля 2019, 11:54 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии пять человек были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Среди пострадавших две взрослых и трое детей. Один из детей скончался в больнице. Предполагают, что семья отравилась угарным газом, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел сегодня утром, 7 февраля, в селении Нижняя Жемтала Черекского района. Находившихся в бессознательном состоянии людей обнаружили родные в их частном доме по улице Ленина. Пострадавших доставили в больницу, но один из детей скончался. Малышу было 1 год и 8 месяцев. В настоящее время родители пришли в сознание, а двое детей шести и 11 лет все еще находятся без сознания в лечебном учреждении.

По данному факту СКР начал доследственную проверку. Основной версией случившегося является неисправность газового оборудования.

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Отравления угарным газом
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