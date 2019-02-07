Семья из пяти человек угорела в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 11:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пять человек были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Среди пострадавших две взрослых и трое детей. Один из детей скончался в больнице. Предполагают, что семья отравилась угарным газом, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел сегодня утром, 7 февраля, в селении Нижняя Жемтала Черекского района. Находившихся в бессознательном состоянии людей обнаружили родные в их частном доме по улице Ленина. Пострадавших доставили в больницу, но один из детей скончался. Малышу было 1 год и 8 месяцев. В настоящее время родители пришли в сознание, а двое детей шести и 11 лет все еще находятся без сознания в лечебном учреждении.

По данному факту СКР начал доследственную проверку. Основной версией случившегося является неисправность газового оборудования.