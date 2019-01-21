Семья с тремя детьми отравилась угарным газом в Дагестане

Махачкала, , 09:58 — REGNUM Семья из пяти человек, в том числе трое детей, отправилась угарным газом в частном доме в городе Каспийске. Одному мужчине оказана помощь амбулаторно, четверо госпитализированы в центральную городскую больницу. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс в пресс-службе минздрава Дагестана.

Как отвечают в республиканском МЧС, информация о происшествии поступила в ведомство в 02:30. Выяснилось, что ЧП произошло из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов. Последующего возгорания в доме удалось избежать.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в селе Бавтугай Кизилюртовского района Дагестана в середине октября 2018 года из-за отравления угарным газом погибли три человека — женщина и двое её детей. Причиной несчастного случая стало использование несертифицированного газового оборудования, а именно камина иранского производства.