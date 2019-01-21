Понедельник, 21 Января 2019 года
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Семья с тремя детьми отравилась угарным газом в Дагестане

Происшествия

Четверо пострадавших госпитализированы

Махачкала, 21 января 2019, 09:58 — REGNUM  Семья из пяти человек, в том числе трое детей, отправилась угарным газом в частном доме в городе Каспийске. Одному мужчине оказана помощь амбулаторно, четверо госпитализированы в центральную городскую больницу. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс в пресс-службе минздрава Дагестана.

Как отвечают в республиканском МЧС, информация о происшествии поступила в ведомство в 02:30. Выяснилось, что ЧП произошло из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов. Последующего возгорания в доме удалось избежать.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в селе Бавтугай Кизилюртовского района Дагестана в середине октября 2018 года из-за отравления угарным газом погибли три человека — женщина и двое её детей. Причиной несчастного случая стало использование несертифицированного газового оборудования, а именно камина иранского производства.

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Отравления угарным газом
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