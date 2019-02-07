Число погибших в заброшенной шахте в ЮАР возросло до шести

Кейптаун, 7 февраля 2019, 19:02 — REGNUM Число жертв взрыва и обрушения в заброшенной угольной шахте в южноафриканской провинции Мпумаланга достигло шести, 7 февраля передает агентство Reuters.
По словам представителя шахты Майкла Эллиота, около 20 человек всё ещё остаются под землей. Возможно, они также мертвы.
Согласно утверждениям полиции, попавшие в беду люди воровали в закрытой шахте медные провода и оборудование.
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