Число погибших в заброшенной шахте в ЮАР возросло до шести

Кейптаун, , 19:02 — REGNUM Число жертв взрыва и обрушения в заброшенной угольной шахте в южноафриканской провинции Мпумаланга достигло шести, 7 февраля передает агентство Reuters.

По словам представителя шахты Майкла Эллиота, около 20 человек всё ещё остаются под землей. Возможно, они также мертвы.

Согласно утверждениям полиции, попавшие в беду люди воровали в закрытой шахте медные провода и оборудование.

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