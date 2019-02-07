Четверг, 7 Февраля 2019 года
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После взрыва на заброшенной шахте в ЮАР под землей застряли 20 человек

Происшествия

От взрыва погибли пятеро человек

Кейптаун, 7 февраля 2019, 17:26 — REGNUM  Не менее 20 человек остаются запертыми под землей после взрыва на заброшенной угольной шахте в ЮАР, 7 февраля передает агентство Reuters.

По сообщению спасателей, в результате взрыва газа на шахте в провинции Мпумаланга погибли пятеро человек, судьба остальных точно неизвестна.

Представитель местной полиции Леонард Хлати сообщил журналистам, что все попавшие в беду люди забрались на шахту для кражи медных проводов и оборудования.

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