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В Гвинее не менее 17 горняков погибли при аварии на шахте

Происшествия

Почти сутки об их судьбе не было известно ничего

В Гвинее не менее 17 горняков погибли при аварии на шахте
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Шахта

Конакри, 4 февраля 2019, 23:09 — REGNUM  В результате оползня, произошедшего сутки назад на золотодобывающей шахте на северо-востоке Гвинеи, погибло не менее 17 шахтеров, сообщает 4 февраля газета Guinee Matin со ссылкой на информацию местных властей.

По информации издания, оползень на шахте в городе Сигири произошел вечером 3 февраля, но о судьбе горняков, находившихся в забоях на момент аварии, власти сообщили только сутки спустя.

Издание подчеркивает, что данные о 17 погибших являются неполными, поисково-спасательные работы в шахте продолжаются. Операция сильно осложнена большой глубиной шахты.

Спасатели не исключают, что списки погибших могут расшириться.

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Аварии на шахтах
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