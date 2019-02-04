СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре на Никитской улице в Москве

Москва, , 20:13 — REGNUM Следственный комитет России подтверждает информацию о гибели восьми человек в результате пожара в многоквартирном доме центре Москвы. Об этом сообщили 4 февраля в пресс-службе Главного следственного управления по Москве.

«К данному часу следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых малолетние дети», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на месте происшествия в настоящее время продолжают работать следователи и криминалисты.

Напомним, пожар произошёл в ночь на 4 февраля в доме №12 по Никитскому бульвару. По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неисправная электропроводка.

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