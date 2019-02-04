Юрий Башмет рассказал о пожаре в доме, где проживала его дочь

, , 18:00 — REGNUM Дирижер Юрий Башмет рассказал подробности пожара в многоквартирном доме в центре Москвы, в котором проживала его дочь Ксения. Об этом Башмет рассказал сегодня, 4 февраля, в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошел в доме №12 на Никитском бульваре в Москве. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Сейчас известно как минимум о семи погибших, среди которых один ребенок.

Известно, что в данном доме проживала дочь Башмета Ксения, оперная певица Любовь Казарновская, художник Никас Сафронов, актриса Ингиборга Дапкунайте, а также чиновники и другие граждане.

По предварительным данным, пожар мог начаться в квартире дочери Башмета. Однако точную причину возгорания ещё только предстоит уточнить.

«Няня сказала: «Там что-то оранжевое мерцает». Выглянули, а уже задымление бешеное. Она (дочь — ИА REGNUM ) вообще не уверена, что это у нее началось. Она говорит, что это вообще кошмар какой-то, какие-то хлопки, всё падало, огонь сумасшедший», — рассказал Башмет о пожаре.