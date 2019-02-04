ЛНР: Жители прифронтовых посёлков считают боевиков ВСУ «отмороженными»

Луганск, , 14:24 — REGNUM В правоохранительные органы подконтрольного Украине города Счастье поступило 37 заявлений на боевиков 25-й бригады ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 4 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

«За довольно короткий срок пребывания в зоне ООС (Операции объединённых сил — ИА REGNUM ), военнослужащие этой бригады показали себя местным жителям как «бывшие уголовники, ведущие себя нагло, занимающиеся мародерством и обменом продуктов питания на спиртные напитки». Мирное население в районах дислокации бригады называет военнослужащих ВСУ «отмороженными», — отметил Марочко.

Он рассказал, как 3 февраля двое пьяных боевиков 25-й бригады избили и ограбили продавца продуктового магазина. Поводом для нападения стала российская музыка, игравшая в магазине.

Правоохранительные органы никак не реагирую на заявления, добавил Марочко.

Как ранее сообщала разведка ЛНР, 31 января три боевика 25-й бригады ВСУ жестоко избили пенсионера, у которого, во время грабежа, нашли старый партийный билет.

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