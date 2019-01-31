Боевики ВСУ ограбили пенсионера и избили за партбилет — разведка ЛНР

Луганск, , 14:57 — REGNUM Три боевика 25-й бригады ВСУ избили и ограбили пенсионера в прифронтовом посёлке Станица Луганская, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 31 января официальный сайт оборонного ведомства.

«В ходе грабежа боевики нашли старый партийный билет пенсионера, после чего назвали его красным оккупантом и жестоко избили», — сказано в сообщении.

Марочко отметил, что у мужчины были украдены ценные вещи, деньги и продукты. В местной полиции у пенсионера отказались принимать заявление.

Ранее представитель ЛНР сообщил об инциденте в населённом пункте Новопсков. Там двое боевиков ВСУ избили и ограбили 26-летнюю жительницу города. У женщины диагностировали переломы рёбер и сотрясение мозга.

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