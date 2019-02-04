Понедельник, 4 Февраля 2019 года
11:34:23 МСК

Названа предварительная причина пожара в центре Москвы

Происшествия

На месте пожара работает судебно-медицинская лаборатория

Москва, 4 февраля 2019, 11:29 — REGNUM  Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы мог произойти из-за неисправности электрооборудования, сообщает 4 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Рассматривается несколько версий пожара, наиболее приоритетная — неисправность в электрооборудовании», — сообщил собеседник издания.

В настоящее время на месте пожара работает судебно-медицинская лаборатория для установления точной причины возгорания.

Напомним, пожар произошел ночью 4 февраля в историческом здании по адресу Никитский бульвар, 12. В результате погибли четыре человека, еще двое пострадали. Спасти удалось 42 жильца дома. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В Сети опубликовано видео пожара в центре Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить