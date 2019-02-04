Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В Сети опубликовано видео пожара в центре Москвы

Происшествия

На кадрах видно пламя, выходящее из окна одной из квартир

Москва, 4 февраля 2019, 10:00 — REGNUM  Очевидцы опубликовали в Сети 4 февраля видео пожара в историческом здании на Никитском бульваре в Москве.

На кадрах видно пламя, выходящее из окна одной из квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Спасти удалось 42 жильца дома, в том числе восемь детей.

По данным пресс-службы МЧС, пожар ликвидирован в 5:10 по московскому времени. Тушение осложняли деревянные перекрытия здания, по которым переходил огонь.

Читайте ранее в этом сюжете: На пожаре в центре Москвы погибли четыре человека

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Пожары в жилых домах
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