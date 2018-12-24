В Дагестане задержан наркодилер с партией наркотиков на 3 млн рублей

Махачкала, , 13:56 — REGNUM Более 1 кг наркотического средства «N-метилэфедрон» на сумму около 3 млн рублей изъято в городе Махачкале у 35-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков. Подозреваемый задержан, ему грозит наказание вплоть до двадцати лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе МВД Дагестана.

Злоумышленник, как считает ведомство, в течение нескольких месяцев занимался распространением наркотиков, используя виртуальный магазин, мессенджеры и электронную платежную систему. Он снял комнату в центре Махачкалы, в которой и организовал нарколабораторию.

В ходе досмотра у него было обнаружено наркотическое вещество массой пять граммов, а в его автомобиле — еще три грамма. Позже в помещении были изъяты ещё 1,160 кг наркотиков, а также пакеты для сортировки, весы и устройство для запаивания расфасованных свёртков.

Напомним, 22 мая 2018 года в городе Махачкале состоялась конференция «Дагестан против наркотиков», организованная Общественной палатой республики. В её рамках начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана Мустангер Муминов сообщил, что в 2017 году в республике по линии незаконного оборота наркотиков было зарегистрировано 2186 преступлений, из незаконного оборота было изъято 68,6 кг наркотиков. Правоохранительными органами было раскрыто 2104 преступления, задержано 1794 человека. Основными каналами поступления наркотиков в республику, как было отмечено, являются центральные регионы страны.

Главный нарколог министерства здравоохранения Дагестана Магомед Гайдаров в свою очередь рассказал, что в республике зарегистрировано около шести тысяч наркопотребителей, из них 3,8 тысяч имеют зависимость. Почти две тысячи потребителей находятся в группе риска, хотя, как подчеркнул Гайдаров, это число можно умножить на 10, так как лечение добровольное. В год в среднем на стационарном лечении в регионе находится порядка 1,5 тысячи человек.

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Как сообщало ИА REGNUM , в феврале 2018 года в городе Дербенте ФСБ Дагестана организовала обыски в домах у 23 предполагаемых наркоторговцев. Спецоперация с участием 150 сотрудников управления была направлена на выявление членов организованной преступной группировки, промышлявшей поставкой в Дагестан наркотиков и торговлей ими.