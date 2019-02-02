Сильный ветер помешал посадке самолётов в аэропорту Магадана

Магадан, Магаданская область, , 12:01 — REGNUM Два авиарейса из Новосибирска и Хабаровска не смогли сесть в аэропорту назначения в Магадане из-за сильного ветра и были отправлены на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба аэропорта Петропавловска-Камчатского.

На запасной аэродром были отправлены рейсы авиакомпании S7 из Новосибирска и авиакомпании «Аврора» из Хабаровска. Пунктом назначения обоих авиарейсов был аэропорт Магадана.

Самолёты были перенаправлены на аэродром Камчатки из-за неблагоприятных метеоусловий Магадана. Сообщается, что в пункт назначения аивиарейсы вылетят в воскресенье.

По прогнозам метеорологов, в Магаданской области сейчас сильное влияние на погодные услвия оказывает глубокий циклон, находящийся у Камчатки. В регионе отмечается сильный шквалистый ветер, скоростью 15−20 м/секунду. Улучшение погоды ожидается в воскресенье, 3 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нарушениях в работе аэропорта Симферополя. Здесь из-за тумана был задержан прилёт четырёх авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.

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