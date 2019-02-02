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Работа аэропорта в Симферополе нарушена из-за сильного тумана

Происшествия

Задержаны четыре авиарейса

Работа аэропорта в Симферополе нарушена из-за сильного тумана
© ИА REGNUM
Аэропорт Симферополя

Симферополь, 2 февраля 2019, 09:31 — REGNUM  Четыре авиарейса задерживаются на прилёт в международный аэропорт Симферополя. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба аэропорта.

Причиной задержки авиарейсов стал сильный туман, опустившийся ночью на столицу Республики Крым. Из-за тумана резко снизилась видимость.

Решение о задержке рейсов приняли командиры трёх экипажей из Москвы и одного из Санкт-Петербурга. На данный момент самолёты ещё находятся в пунктах вылета, ожидая улучшения метеоусловий.

По данным синоптиков, улучшение погоды ожидается примерно к 12:00 мск. С этого времени запланировано возращение аэропорта к штатному режиму работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке на несколько часов авиарейса компании «Россия», который должен был совершить перелёт из Москвы в Санкт-Петербург, но вернулся в аэропорт вылета из-за плохих метеоусловий. При этом отмечается, что другие авиарейсы вылетали и приземлялись по расписанию.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт «России» прибыл из Москвы в Петербург с задержкой в несколько часов

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