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Почти до 190 тысяч гектаров возросла площадь лесных пожаров в Тасмании

Происшествия

Под угрозой может оказаться водоснабжение Мельбурна

Почти до 190 тысяч гектаров возросла площадь лесных пожаров в Тасмании
Georgia Emergency Management Agency
Лесной пожар

Канберра, 2 февраля 2019, 10:35 — REGNUM  Площадь лесных пожаров, которые продолжают бушевать в Тасмании увеличилась до 187 тысяч гектаров. Об этом 2 февраля сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте пожарной службы Тасмании.

На территории штата зарегистрировано 40 очагов пожара, нелокализованными остаются 21 очаг.

На борьбу с огненной стихией мобилизованы более 600 пожарных и около 130 единиц техники, часть техники была доставлена из соседних регионов и из Новой Зеландии. В тушении пожара принимает участие авиация. На территории Тасмании действует полный запрет на разведение огня и походы в лес.

Телеканал ABC сообщил, что из районов, охваченных пожаром, эвакуировано более 500 человек. Сухая и ветреная погода, установившаяся в регионе, препятствует локализации очагов пламени.

Кроме того, власти предупредили, что пожар на берегах крупнейшей в штате Виктория плотины, находящейся около столицы штата города Мельбурна, может создать угрозу системе водоснабжения города. Как пояснили специалисты по водоснабжению, пепел и эрозия почвы, образующиеся в результате пожара, могут загрязнить водные пути и отрицательно повлиять на качество воды.

Министр водного хозяйства штата Виктория Лиза Невилл заявила, что правительство штата подключило все возможные ресурсы для сдержиания и контроля пожара. В случае проблем с поставками воды, по словам Лизы Невилл, правительство штата готово к заказам воды из опреснительной установки штата.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лесном пожаре на Тасмании, из-за которого были эвакуированы 400 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Тасмании бушует лесной пожар

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Лесные пожары
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