Кражи в Третьяковке: картину нашли, а шубу — нет

Москва, , 10:09 — REGNUM Женская шуба, исчезнувшая из Третьяковской галереи в день похищения пейзажа Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», до сих пор не найдена. Об этом 31 января сообщают «Известия».

О пропаже шубы в полицию заявила 47-летняя женщина. Она сдала верхнюю одежду в гардероб, но назад её получить не смогла — шуба исчезла. Владелица оценила шубу в 250 тыс. рублей.

По факту кражи шубы возбуждено уголовное дело, уточняет РЕН ТВ. В полиции пока не увидели связи между двумя преступлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 31-летний Денис Чуприков похитил картину Куинджи в одном из залов Третьяковки. Мужчина просто снял её со стены, вынул полотно из рамы и вынес из музея. Картину позднее нашли на стройке в Подмосковье и отправили на реставрацию. Подозреваемый в краже арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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