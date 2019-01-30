МВД вернуло похищенную картину Куинджи в Третьяковскую галерею

Москва, , 16:53 — REGNUM В Москве состоялась церемонии передачи похищенной из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи от правоохранительных органов представителям Министерства культуры. Об этом сообщает 30 января пресс-служба МВД России.

Отмечается, что на церемонии присутствовали глава Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Русского музея Владимир Гусев. Похищенная картина была передана им начальником Управления уголовного розыска по Москве Сергеем Кузьминым.

Как сообщил Владислав Кононов ТАСС, в настоящее время картина находится в депозитарии Третьяковской галереи, а через несколько дней она будет отправлена в Русский музей.

Тем временем в Русском музее сообщили, что не будут отзывать из Третьяковской галереи другие предоставленные для выставки работы Архипа Куинджи. Все они находятся в Москве до окончания выставки 17 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января мужчина вынес картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее прямо на глазах посетителей. На следующий день подозреваемый был задержан в подмосковномЗаречье в ходе совместной операции МВД и ФСБ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». 29 января Таганский суд Москвы избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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