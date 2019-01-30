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На плутониевом заводе в Японии произошла утечка радиации

Происшествия

Никто из рабочих завода не пострадал

На плутониевом заводе в Японии произошла утечка радиации
Savannah River Site
Плутоний

Токио, 30 января 2019, 18:01 — REGNUM  На плутониевом заводе к северо-востоку от японского Токио произошла утечка радиации, 30 января передает агентство Associated Press.

По сообщению Агентства по атомной энергетике Японии, утечка зафиксирована на ядерном объекте в населенном пункте Токай, расположенном к северо-востоку от столицы страны.

Согласно заявлению агентства, авария произошла при выгрузке смеси плутония и урана из герметичного отсека. Никто из рабочих завода не пострадал — все они смогли вовремя покинуть опасную зону.

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Атомная энергетика
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