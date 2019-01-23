СМИ Японии: атомная отрасль Японии входит в кризис

Токио, , 10:40 — REGNUM 21 декабря стала известна реакция Японии на решение японской корпорации Hitachi о приостановке программы строительства новых АЭС в Великобритании.

Japan Times в редакционной колонке подводит итоги того, что происходит в атомной отрасли страны. Вьетнам отложил на неопределенное время строительство АЭС с франко-японским реактором АТМЕА-1, ситуация со строительством АЭС «Синоп» в Турции не менее туманна — Турцию не устраивает сметная стоимость проекта. В конце 2018 года от планировавшегося ранее строительства АЭС в Британии окончательно отказалась корпорация Toshiba. В результате все до одного японские проекты строительства АЭС за рубежом оказались закрыты или заморожены. С учетом того, что в самой Японии после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году атомное строительство не ведется, Japan Times констатитрует, что отрасль атомного реакторостроения Японии вошла в тяжелый кризис. Если ведущие корпорации страны в ближайшее время не получат серьезных мер поддержки со стороны правительства, наступивший кризис закончится уходом японских компаний с мирового рынка строительства АЭС.

Вмешается ли в происходящее профильное министерство, будет ли изучен вопрос действующим правительством, покажет время. Выводы о том, насколько состоятельна доктрина либеральной экономики, предлагаем сделать самостоятельно.