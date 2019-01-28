За сутки ВСУ 13 раз нарушили режим прекращения огня — СЦКК

Соледар, ДНР, , 11:00 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 13 раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив 54 единицы боеприпасов, сообщили 28 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях украинские силовики применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм, применили гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина); Ясиноватая, Крутая Балка, Донецк (посёлок. шахты «Трудовская», Александровка), Ленинское, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди военных и мирного населения нет. Разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики 26 единиц боеприпасов.

Отметим, 29 декабря 2018 года вступило в силу «новогоднее» перемирие, о котором договорились представители Украины и Донбасса на переговорах в Минске, однако ВСУ практически не соблюдали договорённости.

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