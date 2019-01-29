В Петербурге малыш умер от истощения при живой матери

Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства гибели ребенка в возрасте полутора лет, тело которого было обнаружено 28 января в квартире одного из домов по Кронштадтской улице. По предварительной информации, мальчик 2017 года рождения умер от голода.

Как сообщает 29 января агентство «Оперативное прикрытие», медики констатировали на теле ребенка признаки истощения. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

«Матери ребенка 31 год, женщина не работает. По данным агентства, семья на профилактическом учете не состоит», — отмечает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Петербурге другой полуторагодовалый ребенок был госпитализирован в реанимацию в состоянии истощения — скорую помощь вызвал отец, увидев, что ребенок фактически умирает.

Мать кормила его только грудным молоком и лишь один раз в сутки. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

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