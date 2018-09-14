Возбуждено дело в отношении петербурженки, морившей голодом младенца

Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении женщины, годовалый сын которой был госпитализирован в состоянии истощения. Мальчик находится в больнице, из реанимации его перевели в обычную палату.

Женщина, которой 25 лет, кормила ребенка, которому сейчас 1 год 4 месяца, только грудным молоком и лишь один раз в сутки. При этом, по словам отца мальчика, меню семьи в основном составляли овсяные хлопья, отваренные в бульоне.

Дело возбуждено по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

"Решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее в аппарате детского омбудсмена Петербурга сообщили, что претензии детских врачей к содержанию ребенка в этой семье были почти с самого рождения. Однако семья переехала в другой район, чтобы избежать внимания органов опеки. Скорую помощь 8 сентября вызвал отец мальчика, увидевший, что его сын фактически умирает от голода.

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