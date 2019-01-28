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Подросток получил взрывную травму в центре Петербурга

Происшествия

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента

Санкт-Петербург, 28 января 2019, 10:01 — REGNUM  На Фурштадской улице в центре Петербурга 12-летний мальчик получил взрывную травму. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о происшествии поступило в полицию из медучреждения в воскресенье, 27 января.

Ребенок был госпитализирован в клинику Педиатрического университета с взрывной травмой, множественными рваными ранами правой кисти в состоянии средней тяжести.

«Со слов родителей, в руках взорвалась петарда. Проводится проверка», — отметили в Главке полиции.

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