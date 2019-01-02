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Под Петербургом мужчина запустил фейерверк себе в лицо и погиб

Происшествия

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Под Петербургом мужчина запустил фейерверк себе в лицо и погиб
distel2610
Пиротехника

Бугры, Ленинградская область, 2 января 2019, 22:58 — REGNUM  В поселке Бугры под Петербургом 30-летний мужчина погиб при запуске новогоднего фейерверка, проявив роковую неосторожность и нарушив элементарные правила безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тело пострадавшего с тяжелейшими травмами головы и лица было обнаружено 1 января.

По данным органов СКР по Ленобласти, при запуске петарды большой мощности мужчина поджег фитиль и наклонился над салютной установкой — ему показалось, что петарда долго не стартовала. В этот момент фейерверк сработал, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

«По результатам судебно-медицинского исследования и проведенной проверки всех обстоятельств произошедшей трагедии, будет принято процессуальное решение», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Как пишут очевидцы в соцсетях, сразу после случившегося с мужчиной «люди к нему даже побоялись подойти».

«Предположительно, погибший был нетрезв», — отмечают свидетели.

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