Жёсткая посадка летательного аппарата произошла в Нижегородской области

Нижний Новгород, , 15:58 — REGNUM Два человека пострадали в результате жёсткой посадки летательного аппарата в Богородском районе Нижегородской области. Об этом 27 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о жёсткой посадке летательного аппарата поступила в Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС в 13.05 мск. На место приземления аппарата выехали спецслужбы и спасатели.

Непосредственно на месте происшествия было установлено, что летательный аппарат «Антижир» с двумя пилотами на борту совершил жёсткую посадку в поле.

В результате инцидента пострадали два человека. Один из них, пилот аппарата, житель Нижнего Новгорода 1978 года рождения, получил ушиб спины и переломы обеих ног. Он был госпитализирован в больницу № 13 Нижнего Новгорода. Второй пострадавший был увезен в нижегородский центр медицины и катастроф.

Возгорания и разрушений инфраструктуры на земле из-за падения аппарата не произошло.

В связи с данным инцидентом приволжская транспортная прокуратура начала проверку безопасности полётов и использования воздушного пространства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении туристического самолёта с вертолётом на северо-западе Италии. В результате столкновения погибли пять человек, ещё двое полусили травмы.

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