Туристический самолёт столкнулся с вертолётом в горах Италии

Аоста, Италия, , 20:42 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения туристического самолёта с вертолётом на северо-западе Италии, передаёт 25 января Mirror.

По информации издания, авария произошла в автономной области Валле д'Аоста. Самолёт и вертолёт столкнулись над ледником в горном массиве Теста дель Рютор.

Сообщается, что точное количество людей, находившихся на борту, на данный момент неизвестно.

В район ЧП была направлена группа спасателей. Также к месту отправлены вертолёты гражданской защиты с техниками и медиками.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.