Пятница, 25 Января 2019 года
20:42:41 МСК

Туристический самолёт столкнулся с вертолётом в горах Италии

Происшествия

В результате аварии погибли пять человек

Аоста, Италия, 25 января 2019, 20:42 — REGNUM  По меньшей мере пять человек погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения туристического самолёта с вертолётом на северо-западе Италии, передаёт 25 января Mirror.

По информации издания, авария произошла в автономной области Валле д'Аоста. Самолёт и вертолёт столкнулись над ледником в горном массиве Теста дель Рютор.

Сообщается, что точное количество людей, находившихся на борту, на данный момент неизвестно.

В район ЧП была направлена группа спасателей. Также к месту отправлены вертолёты гражданской защиты с техниками и медиками.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить