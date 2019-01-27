Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов островов Фиджи

Сува, , 15:07 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в районе островов архипелага Фиджи. Об этом 27 января сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 10:16 по Всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 13:16 мск.

Эпицентр подземной стихии находился в 294 километрах от столицы королевства Тонга, города Нукуалофа (население 22 400 человек).

Самый густонаселённый город рядом с эпицентром землетрясения — город Сува, столица Фиджи (население 77 366 человек) расположен в 452 километрах от эпицентра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 549,9 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло у берегов Японии.

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