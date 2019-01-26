Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Сендай, Япония, , 13:01 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5, 5 было зафиксировано у берегов Японии. Об этом 26 января сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зарегистрированы в 08:23 по Всемирному координированному времени (11:23 мск).

Эпицентр подземной стихии находился в 68 км к востоку от города Хатинохе (население 240 тысяч человек) и в 260 км к северо-востоку от города Сендай (население 1 млн 38 тысяч человек).

Очаг землетрясения находился на глубине 49 километров.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,2, которое произошло у Соломоновых островов в Тихом океане.

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