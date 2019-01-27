В аэропортах Москвы отменено 11 рейсов из-за непогоды

Москва, , 08:33 — REGNUM Свыше 20 авиарейсов задержано и ещё 11 отменено в аэропортах Москвы утром в воскресенье. Это следует 27 января из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно этим данным, на 7:30 мск в аэропорту «Шереметьево» было задержано 17 рейсов, в аэропорту «Внуково» 2 рейса отменено и ещё 3 задержано, в аэропорту «Домодедово» задержано 4 рейса и ещё 9 отменено.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики сообщили о том, что в воскресенье, 27 января, в Москве ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5−10 м/с, метель с возможностью образования заносов на дорогах и гололедица.