В Москве ожидается метель и гололедица

Москва, , 08:11 — REGNUM Метель, гололедица и температура до — 5 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье, 27 января.

По данным портала «Метеоновости», в столице ожидается юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5−10 м/с, и метель с возможностью образования снежных заносов на дорогах.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 740 мм ртутного столба.

Температура воздуха составит от — 5 до — 7 градусов, по области от — 4 до — 9.

По данным синоптиков, осадки и пасмурная погода с потеплением до — 1 градус сохранятся в Москве до вторника, 29 января.