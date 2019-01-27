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В Москве ожидается метель и гололедица

Общество

На дорогах возможны образования снежных заносов

Москва, 27 января 2019, 08:11 — REGNUM  Метель, гололедица и температура до — 5 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье, 27 января.

По данным портала «Метеоновости», в столице ожидается юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5−10 м/с, и метель с возможностью образования снежных заносов на дорогах.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 740 мм ртутного столба.

Температура воздуха составит от — 5 до — 7 градусов, по области от — 4 до — 9.

По данным синоптиков, осадки и пасмурная погода с потеплением до — 1 градус сохранятся в Москве до вторника, 29 января.

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