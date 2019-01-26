Шесть ДТП с участием 27 автомобилей произошло под Санкт-Петербургом

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 19:01 — REGNUM Шесть ДТП с участием сразу 27 автомобилей произошёл в Ленинградской области на Киевском шоссе у перекрёстка с Пушкинским шоссе. Об этом 26 января сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по региону.

Аварии произошли сразу на двух полосах автотрассы в направлении на Санкт-Петербург. При этом о пострадавших не сообщается.

Участниками автопроисшествий стали как грузовые, так и легковые транспортные средства. Движение в месте аварий затруднено, но о полном перекрытии трассы информации не поступало.

Как предупреждало ранее ГУ МЧС по Ленинградской области, в данное время вероятность ДТП увеличивается из-за неблагоприятных для автотранспорта погодных условий. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сейчас температура воздуха — 12 градусов, осадки в виде снега, на дорогах гололедица и снежные заносы.

ГУ МЧС РФ рекомендует водителям автотранспорта принимать во внимание неблагоприятные метеоусловия и неудовлетворительное состояние дорожного покрытия при вождении автомобиля. Для снижения вероятности попадания в ДТП ГУ МЧС РФ настоятельно рекомендует водителям не совершать резких манёвров, увеличить дистанцию до соседних автотранспортных средств при езде и снизить скорость движения по автотрассе.

Стоит отметить, что массовые аварии из-за сложных погодных условий произошли не только в Ленинградской области. Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Здесь произошла серия аварий с участием около 50 автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 50 автомобилей столкнулись на трассе «Крым» в Подмосковье