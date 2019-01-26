Около 50 автомобилей столкнулись на трассе «Крым» в Подмосковье

Чехов, Московская область, , 17:52 — REGNUM В Подмосковье из-за сложных погодных условий (снег, гололед, сильный ветер) произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием около 50 автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД Российской Федерации по региону.

Аварии произошли в субботу, 26 января, с 4-го по 59-й км на трассе М-2. По последним данным, в результате ДТП пострадали три человека.

«В общей сложности (столкнулись на трассе «Крым») 50 автомобилей», — отметили в ведомстве.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 26 января в Московской области произошло массовое ДТП с участием, как минимум, 16 автомобилей. Авария произошла возле города Чехов на 59 км Симферопольского шоссе.

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