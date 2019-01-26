В результате аварии в Свердловской области погиб один человек

Кировград, Свердловская область, 26 января 2019, 12:10 — REGNUM Один человек погиб, ещё пятеро пострадали в результате ДТП в Свердловской области. Об этом 26 января сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Столкновение двух транспортных средств произошло вечером 25 января под Кировградом, на 6-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Lada Largus, житель Екатеринбурга 1966 года рождения, не справившись с управлением, допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомбилем Honda Fit под управлением женщины 1987 года рождения.
В результате автоаварии погиб пассажир автомобиля Honda Fit 1987 года рождения. Ещё пять человек получили травмы разной степени тяжести, все пострадавшие были госпитализированы. Ребёнок шести лет, находившийся в автомобиле Honda Fit, получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в реанимацию.
Отмечается, что в момент столкновения все пассажиры Honda Fit не были пристёгнуты ремнями безопасности, а шестилетнего ребёнка в Lada Largus перевозили без специального детского удерживающего устройства.
Выбраться из повреждённых автомобилей травмированным людям помогли спасатели МЧС, применившие для деблокировки людей специнструменты.
Сотрудники спецслужб проводят проверку всех фактов и обстоятельств ДТП.
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