ДТП под Воронежем унесло жизни двух человек

Воронеж, , 05:38 — REGNUM В Подгорненском районе Воронежской области на автодороге Воронеж-Луганск столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Mazda 6, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

В результате столкновения погибли два пассажира автомобиля Hyundai. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести. Их отвезли в больницу. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января на автодороге Курск — Борисоглебск в Нижнедевицком районе Воронежской области столкнулись три автомобиля. В результате столкновения все автомобили загорелись. Погибли восемь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв смертельного ДТП под Воронежем возросло до восьми