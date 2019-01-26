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ДТП под Воронежем унесло жизни двух человек

Происшествия

Еще пятеро получили травмы разной степени тяжести

Воронеж, 26 января 2019, 05:38 — REGNUM  В Подгорненском районе Воронежской области на автодороге Воронеж-Луганск столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Mazda 6, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

В результате столкновения погибли два пассажира автомобиля Hyundai. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести. Их отвезли в больницу. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января на автодороге Курск — Борисоглебск в Нижнедевицком районе Воронежской области столкнулись три автомобиля. В результате столкновения все автомобили загорелись. Погибли восемь человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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