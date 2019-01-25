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В кафе башни «Федерация» вспыхнули жировые отложения

Происшествия

По предварительным сведениям, в результате инцидента возгорания не последовало, никто из посетителей или обслуживающего персонала не пострадал

Москва, 25 января 2019, 13:57 — REGNUM  Очевидцы заметили дым, выходящий из окон комплекса «Федерация» в «Москва-Сити», передает 25 января телеканал «РЕН-ТВ».

В экстренных службах сообщили, что задымление произошло после того, как на 62-м этаже башни в кафе вспыхнули жировые отложения. По предварительным сведениям, в результате инцидента возгорания не последовало, никто из посетителей или обслуживающего персонала не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что в экстренные службы Москвы поступил сигнал о том, что в стене здания по адресу 2-й Грайвороновский проезд, дом 6 возникла трещина.

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