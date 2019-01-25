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МЧС проверяет сигнал о трещине на здании в Москве

Происшествия

Сигнал поступил в Главное управление МЧС по Москве

МЧС проверяет сигнал о трещине на здании в Москве
Цитата из к/ф «Дурак». реж Юрий Быков. 2014. Россия
Трещина в стене дома

Москва, 25 января 2019, 11:25 — REGNUM  В Москве сотрудники МЧС проверяют информацию о трещине на здании, передаёт 25 января РИАМО.

Сигнал поступил в Главное управление МЧС по Москве. Согласно сообщению, повреждение возникло по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, дом 6. Согласно открытым данным, там находится сразу несколько строений промышленного назначения.

Подразделения МЧС выехали на место и проверяют поступившую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в подмосковной Балашихе произошёл взрыв и пожар в квартире, где проходил ремонт. В результате ЧП погибли двое рабочих. Очевидцы сообщили, что в момент хлопка жилой дом трясло.

Читайте ранее в этом сюжете: Следственный комитет начал проверку по факту взрыва в Балашихе

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Обрушения зданий
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