МЧС проверяет сигнал о трещине на здании в Москве

Москва, , 11:25 — REGNUM В Москве сотрудники МЧС проверяют информацию о трещине на здании, передаёт 25 января РИАМО.

Сигнал поступил в Главное управление МЧС по Москве. Согласно сообщению, повреждение возникло по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, дом 6. Согласно открытым данным, там находится сразу несколько строений промышленного назначения.

Подразделения МЧС выехали на место и проверяют поступившую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в подмосковной Балашихе произошёл взрыв и пожар в квартире, где проходил ремонт. В результате ЧП погибли двое рабочих. Очевидцы сообщили, что в момент хлопка жилой дом трясло.

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