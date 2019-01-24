Спасатели остановили дрейфующий в Чёрном море горящий танкер

Москва, , 15:22 — REGNUM Дрейф горящего в Чёрном море танкера «Канди» был остановлен российским спасательным судном, рассказал РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

По словам представителя ведомства, экипажу спасательного судна удалось закрепить на корме пострадавшего танкера трос и остановить его движение.

«Спасательное судно закрепило пришвартованный конец на кормовое устройство танкера «Канди», чтобы удерживать его на месте», — цитирует агентство слова собеседника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два горящих танкера в Чёрном море течением снесло из нейтральных вод в российские территориальные воды.

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