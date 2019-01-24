Два горящих танкера принесло течением в российские территориальные воды

Керчь, Крым, , 01:27 — REGNUM Два танкера в Черном море, на которых до сих пор бушует пожар, течением снесло из нейтральных вод в российские территориальные воды, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу федерального агентства морского и речного транспорта.

Сообщается, что эти два танкера дрейфовали и были снесены ветром и течением в российские территориальные воды, в 12-мильную зону. Сейчас спасатели пытаются зафиксировать суда, чтобы не допустить их движение к российским берегам. Отмечается, что горение на танкерах продолжается, но судоходству в районе не мешает.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 января недалеко от Керченского пролива загорелись два танкера под флагом Танзании — «Канди» и «Маэстро». По предварительным данным, пожар на судах произошел во время перевалки топлива с борта на борт. Экипажи судов состояли из турецких и индийских моряков. В результате пожара погибли 11 человек.

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