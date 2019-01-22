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Заболеваемость корью на Украине снова выросла

Происшествия

С начала года скончались пять жителей Украины

Киев, 22 января 2019, 12:07 — REGNUM  За минувшую неделю корью на Украине заболели 3450 человек — 1502 взрослых и 1948 детей, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 22 января официальный сайт организации.

Всего с начала 2019 года от кори скончались пять жителей Украины. За весь 2018 год зафиксировано шестнадцать летальных случаев.

Напомним, неделей ранее корью заболели 2767 человек, а значит уровень заболеваемости на Украине продолжает расти.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Роспотребнадзоре назвали беспрецедентной ситуацию с корью в европейском регионе, и особенно на Украине.

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